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Espreso.tvОбщество"Это не предупреждение, а угроза": Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке

"Это не предупреждение, а угроза": Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану после нападения на американское посольство в Ираке

"Иран в полной мере понесет ответственность в случае гибели людей на наших объектах или - в случае нанесения этим объектам вреда. Он заплатит большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом", - написал он в своем Twitter .

Трамп также подчеркнул, что посольство США в Ираке находится в безопасности. По его словам, в посольство было немедленно переброшены американские войска "с самой смертоносной в мире оружием".


Ранее сообщалось, что в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.

По словам Трампа, за этой атакой стоит именно Иран.

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