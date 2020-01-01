"Это не предупреждение, а угроза": Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке

1 января, 2020, 11:24

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану после нападения на американское посольство в Ираке

"Иран в полной мере понесет ответственность в случае гибели людей на наших объектах или - в случае нанесения этим объектам вреда. Он заплатит большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом", - написал он в своем Twitter .

Трамп также подчеркнул, что посольство США в Ираке находится в безопасности. По его словам, в посольство было немедленно переброшены американские войска "с самой смертоносной в мире оружием".

.... Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.



Ранее сообщалось, что в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.

По словам Трампа, за этой атакой стоит именно Иран.