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Espreso.tvОбществоПентагон направит в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

Пентагон направит в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 военнослужащих

Как написал Эспер в своем Twitter , "дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней".

"Это развертывание является предупредительной действием употребляется в ответ на повышение уровня угрозы в отношении граждан США", - написал он, добавив, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

По данным издания Military Times , США уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства, в небе находились два вертолета Apache.

Ранее сообщалось, что в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.

По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.

Позже Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке.

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