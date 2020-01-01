Пентагон направит в Ирак 750 солдат после атаки на посольство

1 января, 2020, 09:56

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 военнослужащих

Как написал Эспер в своем Twitter , "дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней".

"Это развертывание является предупредительной действием употребляется в ответ на повышение уровня угрозы в отношении граждан США", - написал он, добавив, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days . This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against US personnel ... - Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 1 января 2020 г.

По данным издания Military Times , США уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства, в небе находились два вертолета Apache.

Ранее сообщалось, что в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.

По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.

Позже Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке.