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Espreso.tvОбществоДжулиани готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Джулиани готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что готов дать показания в ходе рассмотрения дела об импичменте и сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента

"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги", - сказал Джулиани, прибыв на новогодний прием в поместье Трампа во Флориде.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого смелости передать мне это дело, но, если мне ее дадут, я буду вести ее как дело о вымогательстве", - добавил Джулиани.

Как ожидается, Джулиани НЕ представлять Трампа в ходе рассмотрения в Сенате. Вероятно, ведущим адвокатом президента будет главный юрист Белого дома Пэт Сиполлоне.

Ранее Джулиани утверждал, что его расследование в Украине якобы не связан с Байденом , и что по назначению четырех послов США в Украине якобы стоял филантроп Джордж Сорос.

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