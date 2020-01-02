Джулиани готов дать показания по делу об импичменте Трампа
"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги", - сказал Джулиани, прибыв на новогодний прием в поместье Трампа во Флориде.
Об этом сообщает Голос Америки.
"Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого смелости передать мне это дело, но, если мне ее дадут, я буду вести ее как дело о вымогательстве", - добавил Джулиани.
Как ожидается, Джулиани НЕ представлять Трампа в ходе рассмотрения в Сенате. Вероятно, ведущим адвокатом президента будет главный юрист Белого дома Пэт Сиполлоне.
Ранее Джулиани утверждал, что его расследование в Украине якобы не связан с Байденом , и что по назначению четырех послов США в Украине якобы стоял филантроп Джордж Сорос.
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