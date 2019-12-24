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Espreso.tvОбществоДжулиани заявил, что за назначением четырех послов США в Украине стоял Сорос

Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США в Украине стоял Сорос


фото: fb
Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович

Об этом сообщает New York.

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани сделал соответствующее заявление в интервью журналу 8 декабря после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину. Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - сказал Джулиани.

Ранее бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности.

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