Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США в Украине стоял Сорос
24 декабря, 2019, 12:46
Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович
Об этом сообщает New York.
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани сделал соответствующее заявление в интервью журналу 8 декабря после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину. Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.
"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - сказал Джулиани.
Ранее бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности.
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