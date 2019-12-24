Джулиани утверждает, что его расследование в Украине не связано с Байденом

24 декабря, 2019, 17:58

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани пояснил, что его расследование в Украине не имело личных интересов и не касалось Хантера Байдена

Об этом он заявил в интервью Intellegencer.

"То, чем я действительно занимался, - это судебный процесс от украинского правительства против крупного финансового учреждения, которое отмыло 7 млрд долларов для Виктора Януковича", - отметил Джулиани.

Он заявил также, что Хантер Байден, вероятно, использует те же схемы для отмывания денег. Но над этим расследованием он не работал.

Адвокат Трампа добавил, что одним из его интересов в Украине также был сбор информации о влиянии Трампа на украинскую власть для дела о его импичменте.

Ранее Рудольф Джулиани заявил, что американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович.