Иран заявил о непричастности к штурму посольства США в Ираке

1 января, 2020, 13:48

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран не причастен к штурму посольства США в Багдаде

Об этом сообщает Reuters.

"Американские официальные лица имеют поразительную наглость приписывать Ирану протесты иракского народа против жестокого убийства не менее 25 иракцев", - заявил Мусави.

31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.

Позже Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке.

К посольству были немедленно переброшены американские войска "с самым смертоносным в мире оружием".