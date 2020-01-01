Вступил в силу закон о обличителях коррупции

1 января, 2020, 09:19

Закон о обличителях коррупции сегодня, 1 января 2020, вступил в силу

Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 16 ноября.

Согласно тексту закона, документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон гарантирует право обличителей коррупции на вознаграждение. При этом уточняется, что вознаграждение гарантируется, если взятка или нанесенные государству убытки в 5000 и более раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц (с 1 декабря повышается до 2102 гривен), то есть фактически превышает 10 млн гривен.

Размер вознаграждения определяется судом в пределах 10% от взятки или нанесенного ущерба. В то же время он не может превышать 3000 минимальных заработных плат - 12500000 гривен.

Документ освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупции, если они оказались ложными. Сообщение о коррупционных преступлениях можно будет подавать анонимно. Такие сигналы подлежат рассмотрению, если они касаются конкретного человека, а также содержат данные, которые могут быть проверены.

Отметим, согласно закону, причастные к схемам обличители коррупции не смогут получить вознаграждение. В то же время соучастник коррупционных преступлений сможет рассчитывать на освобождение от уголовного преследования, если окажет помощь в расследовании.

Закон был опубликован в издании "Голос Украины" 16 ноября 2019 года.

Напомним, 17 октября парламент принял закон во втором чтении, за него проголосовали 252 нардепа. На подпись президенту Владимиру Зеленскому документ передали в конце октября, а одобрил его глава государства 13 ноября.