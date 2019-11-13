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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об обличителях коррупции

Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции"

Об этом сообщает сайт президента.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - людей, сообщивших о совершении коррупционного преступления, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном правонарушении, а также обеспечение государственной защиты для них.

  • Парламент во втором чтении поддержал проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" об обличителях коррупции .
 
 
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