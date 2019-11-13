Зеленский подписал закон об обличителях коррупции

Об этом сообщает сайт президента.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - людей, сообщивших о совершении коррупционного преступления, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном правонарушении, а также обеспечение государственной защиты для них.