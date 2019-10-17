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Espreso.tvОбществоРада приняла закон об обличителях коррупции

Рада приняла закон об обличителях коррупции


фото: rada.gov.ua
Парламент во втором чтении поддержал проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по поводу обличителей коррупции

Об этом передает Еспресо.TV

За - 252 депутата.

Закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

Также он предусматривает вознаграждение тем, кто предоставит ценные данные о тяжелых коррупционных преступлениях, которые помогут в суде. В таком случае обличитель сможет получить 10% от суммы, но не более 12 млн гривень.

Кроме того, прописаны другие гарантии для обличителей: анонимность, правовая и психологическая поддержка, защита трудовых прав и даже охрана. В частности, для близких людей обличителя.

Сообщение о коррупции должно содержать фактические данные, подтверждающие возможное совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, других нарушений настоящего Закона, которые могут быть проверены.

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