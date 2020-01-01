Вступил в силу новый Избирательный кодекс

1 января, 2020, 15:13

1 января начинает действовать Избирательный кодекс, который предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Документ вступает в силу за исключением нескольких подпунктов переходных положений.

Закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Согласно документу избиратели на выборах будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы в соответствии с едиными списками кандидатов в депутаты в общенациональном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

Кодекс гарантирует, что первые 9 кандидатов партийного списка попадают в Раду, если партия преодолела 5-процентный барьер.

При формировании партийных списков политические силы обязаны соблюдать гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.

Согласно закону, очередные выборы в ВР проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Внеочередные выборы депутатов проводятся в последнее воскресенье шестидесятидневного срока после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

Выборы президента Украины могут быть очередными, внеочередными и повторными. Очередные проводятся после истечения конституционного срока полномочий президента Украины, внеочередные - в связи с принятием соответствующего постановления ВР.

Среди причин проведения повторных выборов - не избрание одного из двух кандидатов, включенных в бюллетень; снятие кандидатур всеми кандидатами, включенными в избирательный бюллетень; признание выборов несостоявшимися.

Очередные выборы президента проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента и назначает их ВР. Внеочередные и повторные выборы президента проходят в последнее воскресенье девяностодневного срока со дня их назначения ВР.

Официальными наблюдателями на выборах не могут быть граждане или подданные государства, признанной Верховной Радой государством агрессором или государством-оккупантом.

Общегосударственные выборы, как президентские, так и парламентские, могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.