Вступил в силу новый Избирательный кодекс
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Документ вступает в силу за исключением нескольких подпунктов переходных положений.
Закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Согласно документу избиратели на выборах будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.
Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы в соответствии с едиными списками кандидатов в депутаты в общенациональном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.
Кодекс гарантирует, что первые 9 кандидатов партийного списка попадают в Раду, если партия преодолела 5-процентный барьер.
При формировании партийных списков политические силы обязаны соблюдать гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.
Согласно закону, очередные выборы в ВР проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента. Внеочередные выборы депутатов проводятся в последнее воскресенье шестидесятидневного срока после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР.
Выборы президента Украины могут быть очередными, внеочередными и повторными. Очередные проводятся после истечения конституционного срока полномочий президента Украины, внеочередные - в связи с принятием соответствующего постановления ВР.
Среди причин проведения повторных выборов - не избрание одного из двух кандидатов, включенных в бюллетень; снятие кандидатур всеми кандидатами, включенными в избирательный бюллетень; признание выборов несостоявшимися.
Очередные выборы президента проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента и назначает их ВР. Внеочередные и повторные выборы президента проходят в последнее воскресенье девяностодневного срока со дня их назначения ВР.
Официальными наблюдателями на выборах не могут быть граждане или подданные государства, признанной Верховной Радой государством агрессором или государством-оккупантом.
Общегосударственные выборы, как президентские, так и парламентские, могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.
- Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, согласившись с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Избирательном кодексе 28 декабря.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-