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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал Избирательный кодекс

Зеленский подписал Избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об Избирательном кодексе

Об этом говорится в статусе соответствующего документа на официальном сайте Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

Так, в разделе XXII в статье 133 определено, что "выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий".

Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа .

  • Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, согласившись с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.
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