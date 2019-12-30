Как украинских пленников с ОРДЛО в "Борисполе" встречали. ФОТОРЕПОРТАЖ

30 декабря, 2019, 11:25

Віктор Хомець

Поздно вечером 29 декабря родные и близкие встречали самолет с освобожденными из плена РФ и ОРДЛО 76 украинцев

Борт с гражданами Украины, которые после обмена на КПВВ "Майорское" вылетели в столицу из аэропорта Чугуева, приземлился в "Борисполе" около 21:25. Пленников встречали президент Владимир Зеленский, родные и близкие пленных.

Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек, освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В результате обмена в Украину вернулись 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (семнадцать из которых содержались с 2015-2016 годов).

В аэропорту Зеленский выступил на брифинге и назвал освобождение украинских пленников из плена победой.

"Хочу поздравить всех украинцев. Самое главное - это люди дома. Первая часть, о чем мы договаривались в "нормандском формате" выполнена. Мы вернули наших людей, освободили 81 человек, 76 человек сейчас на контролируемой части Украины, шесть осталось на временно оккупированной территории, потому что там их семьи", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, решение об обмене обвиняемых в убийствах на Майдан беркутовцев было политическим.

"По поводу беркутовцев. Да, это условия "всех на всех". Мы забирали наших героев, я считаю, что это сложное было решение. Решение - политическое. Я считаю, что наши бойцы, наши военные все они являются герои. Для нас приоритет - вернуть наших людей. Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого нет. Но мы смогли вернуть живых. Дела Майдана мы закончим, обязательно. Если бы беркутовцы, которые 5 лет были без суда остались, мы бы не получили ребят, которые были в Дебальцево. Если бы у меня было 100 беркутовцев, я бы их отдал, чтобы получить одного разведчика ", - сказал Зеленский.