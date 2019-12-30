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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: в России заявили о планах продолжить работу в 2020 году

Обмен пленными: в России заявили о планах продолжить работу в 2020 году

В Кремле заявили о планах продолжить работу по обмену удерживаемыми лицами между Киевом и подконтрольными РФ боевиками "ЛДНР" в 2020 году

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ.

"В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить грядущий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированных в минском комплексе мероприятий принципу "всех на всех", но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере ", - заявили в МИД РФ.

Напомним, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР".

  • Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек.

 

 

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