У Зеленского заверили, что не забыли о крымских политзаключенных
29 декабря, 2019, 21:22
Политзаключенных из оккупированного Крыма включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц
Об этом заявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.
"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения "- заявили в представительстве президента.
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек , освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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