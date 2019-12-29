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Espreso.tvОбществоУ Зеленского заверили, что не забыли о крымских политзаключенных

У Зеленского заверили, что не забыли о крымских политзаключенных


фото: facebook
Политзаключенных из оккупированного Крыма включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц

Об этом заявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения "- заявили в представительстве президента.

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