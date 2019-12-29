Самолет с освобожденными украинскими пленниками вылетел в Киев. ФОТО
29 декабря, 2019, 20:30
Борт с освобожденными в процессе обмена удерживаемыми лицами украинскими пленниками вылетел из военного аэродрома в Харьковской области в Борисполь
Об этом сообщает Офис президента Украины.
"Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает из военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины", - говорится в сообщении.
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек , освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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