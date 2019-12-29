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Espreso.tvОбществоСамолет с освобожденными украинскими пленниками вылетел в Киев. ФОТО

Самолет с освобожденными украинскими пленниками вылетел в Киев. ФОТО


фото: president.gov.ua
Борт с освобожденными в процессе обмена удерживаемыми лицами украинскими пленниками вылетел из военного аэродрома в Харьковской области в Борисполь

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Борт с 76-ю освобожденными украинцами улетает из военного аэродрома Чугуева. Курс на Борисполь, где их будет встречать президент Украины", - говорится в сообщении.

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