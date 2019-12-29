Пятерых экс-беркутовцев уже обменяли в ОРДЛО

29 декабря, 2019, 15:49

Обмен пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Институтской, на украинских пленников уже состоялся

Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, сообщает Укринформ .

"Да, их уже обменяли", - сказал адвокат.

Пять бывших бойцов спецподразделения "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского - обменяли на украинских пленных.

23 декабря во время видеоконференции трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

В списке на обмен оказались в пять бывших бойцов спецподразделения "Беркут" - Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский.