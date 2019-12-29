Пятерых экс-беркутовцев уже обменяли в ОРДЛО
29 декабря, 2019, 15:49
Обмен пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Институтской, на украинских пленников уже состоялся
Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, сообщает Укринформ .
"Да, их уже обменяли", - сказал адвокат.
Пять бывших бойцов спецподразделения "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского - обменяли на украинских пленных.
23 декабря во время видеоконференции трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандского формата" в Париже.
В списке на обмен оказались в пять бывших бойцов спецподразделения "Беркут" - Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский.
- Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобы бывших беркутовцев, обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской в феврале 2014, и освободил их из-под стражи под личное обязательство.
- 29 декабря стало известно, что освобожденные 28 декабря пятеро экс-беркутовцев находятся на КПВВ "Майорское" и участвуют в большом обмене пленными между Украиной и Россией.
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