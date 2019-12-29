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Espreso.tvОбществоПятерых экс-беркутовцев уже обменяли в ОРДЛО

Пятерых экс-беркутовцев уже обменяли в ОРДЛО


фото: ukrinform.ua
Обмен пятерых бывших беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Институтской, на украинских пленников уже состоялся

Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, сообщает Укринформ .

"Да, их уже обменяли", - сказал адвокат.

Пять бывших бойцов спецподразделения "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуру и Олега Янишевского - обменяли на украинских пленных.

23 декабря во время видеоконференции трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

В списке на обмен оказались в пять бывших бойцов спецподразделения "Беркут" - Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский.

  • Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобы бывших беркутовцев, обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской в феврале 2014, и освободил их из-под стражи под личное обязательство.
  • 29 декабря стало известно, что освобожденные 28 декабря пятеро экс-беркутовцев находятся на КПВВ "Майорское" и участвуют в большом обмене пленными между Украиной и Россией.
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