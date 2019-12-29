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Espreso.tvМирПутин и Меркель обсудили обмен пленными

Путин и Меркель обсудили обмен пленными


фото: svoboda.org
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили обмен пленными между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает Еспресо.TV.

Меркель и Путин обсудили 29 декабря обмен удерживаемыми лицами по телефону. О деталях разговора не сообщается.

Кроме того, президент России и канцлер Германии коснулись вопроса сотрудничества в газовой сфере. "Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2". Отмечен прогресс на переговорах о продлении транзита российского газа по территории Украины после 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

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