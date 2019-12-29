Путин и Меркель обсудили обмен пленными
29 декабря, 2019, 18:52
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили обмен пленными между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР"
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает Еспресо.TV.
Меркель и Путин обсудили 29 декабря обмен удерживаемыми лицами по телефону. О деталях разговора не сообщается.
Кроме того, президент России и канцлер Германии коснулись вопроса сотрудничества в газовой сфере. "Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2". Отмечен прогресс на переговорах о продлении транзита российского газа по территории Украины после 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников.
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек, освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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