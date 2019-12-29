Пленных украинцев повезли из оккупированного Луганская к месту обмена
29 декабря, 2019, 10:21
Удерживаемых российскими войсками и боевиками "ЛНР" украинских солдат утром в воскресенье, 29 декабря 2019 года, вывезли из Луганска и повезли к месту обмена пленными
Об этом заявила представитель террористов в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Кобцева, информирует Еспресо.TV из ссылок на российскую правительственную пресс-агенцию ТАСС.
По данным Кобцевой, окончательные списки согласовали вчера, 28 декабря.
Обмен состоится на пропускном пункте "Майорск" - для обычных граждан сегодня он закрыт "по техническим причинам".
Кобцева сообщает, что "в связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна только в момент обмена".
- Напомним, сегодня, 29 декабря 2019 между Украиной и РФ предстоит предварительно завленный президентом Владимиром Зеленским большой обмен пленными.
- Около девяти утра специальный военный борт уже вылетел из аэропорта "Борисполь" .
- Между тем общественность заблокировала выезд из столичного Лукьяновского СИЗО , откуда в Россию должны быть отправлены освобожденные экс-беркутовцы.
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