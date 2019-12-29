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Espreso.tvОбществоПленных украинцев повезли из оккупированного Луганская к месту обмена

Пленных украинцев повезли из оккупированного Луганская к месту обмена

Удерживаемых российскими войсками и боевиками "ЛНР" украинских солдат утром в воскресенье, 29 декабря 2019 года, вывезли из Луганска и повезли к месту обмена пленными

Об этом заявила представитель террористов в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Кобцева, информирует Еспресо.TV из ссылок на российскую правительственную пресс-агенцию ТАСС.

По данным Кобцевой, окончательные списки согласовали вчера, 28 декабря.

Обмен состоится на пропускном пункте "Майорск" - для обычных граждан сегодня он закрыт "по техническим причинам".

Кобцева сообщает, что "в связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна только в момент обмена".

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