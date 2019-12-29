Активисты под Лукьяновским СИЗО: "Обновляем баррикаду. Присоединяйтесь"

29 декабря, 2019, 09:30

Утром в воскресенье, 29 декабря 2019 года, представители общественности и неравнодушные киевляне занялись обновлением баррикад из мусорных баков на выезде из столичного следственного изолятора на Лукьяновке, откуда в Россию должны быть доставлены освобожденные апелляционным судом бывшие бойцы "Беркута", обвиняемые в массовых расстрелах на Майдане