Активисты под Лукьяновским СИЗО: "Обновляем баррикаду. Присоединяйтесь"
29 декабря, 2019, 09:30
Утром в воскресенье, 29 декабря 2019 года, представители общественности и неравнодушные киевляне занялись обновлением баррикад из мусорных баков на выезде из столичного следственного изолятора на Лукьяновке, откуда в Россию должны быть доставлены освобожденные апелляционным судом бывшие бойцы "Беркута", обвиняемые в массовых расстрелах на Майдане
Об этом у себя на Facebook заявил представитель "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус, передает Еспресо.TV.
Также он призвал всех желающих присоединяться к акции протеста.
"Доброе утро. Обновляем баррикаду. Присоединяйтесь", - написал Левус.
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