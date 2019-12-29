Лучший подарок для 76 украинских семей, - Пристайко об обмене пленными
29 декабря, 2019, 17:51
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал возвращение украинских пленников из плена лучшим подарком для их семей
Об этом Пристайко написал в twitter.
"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет ", - пообещал Пристайко.
Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет.- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 29, 2019
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников.
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек, освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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