Лучший подарок для 76 украинских семей, - Пристайко об обмене пленными

29 декабря, 2019, 17:51

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал возвращение украинских пленников из плена лучшим подарком для их семей

Об этом Пристайко написал в twitter.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет ", - пообещал Пристайко.

Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет. - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 29, 2019