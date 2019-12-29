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Espreso.tvОбществоЛучший подарок для 76 украинских семей, - Пристайко об обмене пленными

Лучший подарок для 76 украинских семей, - Пристайко об обмене пленными


фото: DW
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал возвращение украинских пленников из плена лучшим подарком для их семей

Об этом Пристайко написал в twitter.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет ", - пообещал Пристайко.

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