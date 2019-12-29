Автобусы с родственниками освобожденных из плена пленников прибыли в "Борисполь"
29 декабря, 2019, 19:25
В аэропорт "Борисполь" прибыли автобусы с родственниками освобожденных из плена в ОРДЛО украинских пленников
Об этом сообщает Радио Свобода .
Несколько автобусов с родственниками и близкими людей, освобожденных 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и группировками "ДНР" и "ЛНР", поехали в аэропорт "Борисполь", куда должны доставить освобожденных.
Родные сели в автобусы у Арсенала в Киеве. Ожидается, что самолет с освобожденными пленниками прибудет в "Борисполь" около 20:00.
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек , освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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