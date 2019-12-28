Украинцы Швейцарии впервые начали праздновать Рождество в декабре
Об этом со ссылкой на пресс-службу епархии святого Владимира в Париже (УГКЦ) передает Еспресо.TV .
"Инициатива перехода на новый календарь принадлежит самим прихожанам. В течение всего 2019 года происходило информирование и обсуждение этого шага, а затем волеизъявления верных было зафиксировано в трех турах голосования. По итогам голосования, в котором почти все высказались за изменение календаря, был осуществлен официальный переход и 25 декабря впервые отмечено Рождество по новому стилю ", - отмечается в сообщении.
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Рождественскую литургию в Цюрихе возглавил администратор общины священник Назарий Заторский, с которым сослужил митрофорный протопресвитер Петр Костюк.
Учитывая то, что большинство прихожан высказалась не только за переход, но и за то, чтобы он был полным, а не постепенным, с 1 января 2020 года все богослужения общины Цюриха происходить в соответствии с новоюлиянським (григорианским) календарем.
Хотя это не первая религиозная община в Парижской епархии, которая перешла на новый стиль, однако первая в Швейцарии.
- Как свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг", 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, тогда как 64% респондентов против такой идеи.
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