Почему 25 декабря неправильно называть католическим Рождеством

23 декабря, 2019, 14:32

25 декабря уже не первый год в Украине праздничный выходной день

Еспресо.TV . решило напомнить, какие церкви празднуют Рождество 25 декабря, почему так произошло, и что планируется делать с празднованием 7 января

Три календаря

Ситуация с разными датами празднования Рождества возникла из-за календарных разногласий между церквями западного и восточного обряда. После отказа католиков от юлианского календаря вопрос стал принципиальным.

Юлианский календарь был введен еще Юлием Цезарем в Римской республике в конце 46 гг. До н. е. В 325 году Первый Никейский собор утвердил юлианский календарь как обязательный для всех христианских стран.

В XVI веке папа римский Григорий XIII предложил реформу календаря, которая имела целью ликвидировать смещение весеннего равноденствия. За период с начала введения юлианского календаря возникла разница в 10 дней по сравнению с фактическим днем равноденствия. А дата весеннего равноденствия является важной для определения даты Пасхи.

Таким образом после 4 октября 1582 года наступило 15 октября. Новый календарь сразу начал действовать в Италии, Франции, Испании, Португалии и Речи Посполитой.

В период борьбы между церквями западного и восточного обряда реформа календаря сразу стала политическим вопросом.

В 1583 году на соборе в Константинополе православная церковь отвергла предложение об изменении календаря. После этого попытки власти Речи Посполитой заставить своих православных подданных принять новый календарь были напрасными.

Во время революционных событиях 1918 года новые власти восточноевропейских стран начали переводить их на григорианский календарь. Назревала календарная унификация, что не могло не повлиять на позицию православной церкви.

В 1918 году юлианский календарь остался только в Румынии, Югославии и Греции, в которых православная церковь была против введения григорианского календаря. Однако была разработана модификация юлианского календаря, которая должна была решить этот конфликтный вопрос. Новый календарь был разработан сербским астрономом Миланкович в 1923 году.

В мае 1923 года во Вселенском Патриархате состоялся собор, который созвал патриарх Мелетий IV. Чтобы не принимать григорианский "католический" календарь было решено ввести Новоюлианский календарь серба Миланковича.

Уже в 1924 году Вселенский Патриархат, Кипрский Патриархат, Элладская и Румынская православные церкви перешли на новый календарь. Переход разных церквей на новоюлианский календарь не был одновременным. Так, например, Болгарская православная церковь перешла на него только в 1968 году.

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Кто празднует 25 декабря

Поэтому не совсем точно считать, что 25 декабря является праздничным днем только для католических и протестантских церквей. Среди православных Рождество 25 декабря отмечают Константинопольская (кроме монастырей Афона), Элладская, Кипрская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская церковь и Православная церковь в Америке.

Православная церковь Украины, Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская церкви и Афонские монастыри празднуют Рождество 7 января.

Также 7 января празднует Рождество Украинская греко-католическая церковь.

Интересно, что одна из старейших в мире христианских церквей - Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января. Также в Армении 6 января является государственным праздником.

Это связано с тем, что Армянская церковь отмечает Рождество одновременно с Богоявлением, как это делали еще ранние христиане в третьем веке.

В разных странах есть свои обычаи по количеству праздничных дней на Рождество.

25 декабря Рождество празднуют в США и Португалии. В некоторых странах Рождество празднуют два дня (25-26 декабря). Среди таких стран - Германия, Литва, Польша, Финляндия, Великобритания, Греция, Венгрия, Испания, Италия, Нидерланды, Швеция.

В некоторых странах на Рождество дают три выходных дня (24-26 декабря). Такой порядок существует в Латвии, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Эстонии.

И 7 января государственный выходной в связи с Рождеством имеют Грузия, Сербия, Черногория, Северная Македония, Россия.

Еще в двух государствах кроме Украины выходные на Рождество дают и 25 декабря и 7 января. Это - Беларусь и Молдова.

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Два Рождества

После Революции Достоинства и начала российской агрессии политики, активисты, верующие украинских церквей стали чаще высказываться о необходимости календарной реформы, которая может ослабить идеологическую привязку к Российской православной церкви. Начать решили с Рождества.

Исходя из евроинтеграционных соображений, 16 ноября 2017 Верховная Рада назначила праздник Рождества на 25 декабря. При этом 7 января также осталось праздничным выходным днем.

В день принятия этого решения тогдашний голова Верховной Рады Андрей Парубий заявил: "Мы строим европейское государство, мы объединяем украинскую нацию - поэтому считаю чрезвычайно важным и символическим празднования Рождества Христова и введение выходного и 25 декабря, и 7 января. Освобождаемся из московской ментальной оккупации и возвращаемся к семье свободных народов мира! ".

Отметим, что пока речь не идет об изменении церковного календаря. Украинские церкви остаются в пределах юлианского календаря. Введение государством рождественских праздников 25 декабря является первым шагом к приближению страны к календарных традиций европейских стран.

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