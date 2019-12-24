В Украине стало больше сторонников идеи перенести дату празднования Рождества
Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг".
"25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 64% респондентов против такой идеи. Еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос. 4% затруднились ответить ", - говорится в результатах исследования.
В 2016 году только 15% поддерживали эту идею, 69% - были против.
"Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на западе страны: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других макрорегионах опрошенные скорее против переноса: в Центре 23% - за и 66% - против, на юге - 15% и 74% соответственно, на Востоке - 14% и 74% ", - отмечается в исследовании.
Несколько больше поддерживают эту инициативу более обеспеченные и опрошенные среднего и старшего возраста.
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