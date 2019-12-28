Судьям, которые рассматривают апелляцию экс-беркутовцев, объявили отвод

28 декабря, 2019, 19:23

Адвокат потерпевших по делу экс-беркутовцев Виктория Дейнека объявила об отводе всей коллегии судей Киевского апелляционного суда

Об этом заявила председательствующая судья Маргарита Васильева, сообщает Укринформ.

"У нас представителем потерпевших Дейнекой был заявлен отвод составу суда", - сказала Васильева.

Другая представительница потерпевших, Евгения Закревская, высказала мнение, что есть объективные основания считать, что суд может быть предвзятым.

Ранее с заседания ушли два представителя потерпевших - Виталий Тытыч и Марина Лиличенко, однако суд решил не прерывать заседание.

"Коллегия судей, посовещавшись на месте, постановил: учитывая, что представители потерпевших Тытыч и Лиличенко покинули зал судебных заседаний, не предупредив коллегию судей, и выслушав мнение всех участников, которые не возражали против продолжения рассмотрения дела в их отсутствие, постановила: продолжить рассмотрение дела при отсутствии указанных представителей", - отметила Ваильева.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату.