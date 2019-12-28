Судьям, которые рассматривают апелляцию экс-беркутовцев, объявили отвод
Об этом заявила председательствующая судья Маргарита Васильева, сообщает Укринформ.
"У нас представителем потерпевших Дейнекой был заявлен отвод составу суда", - сказала Васильева.
Другая представительница потерпевших, Евгения Закревская, высказала мнение, что есть объективные основания считать, что суд может быть предвзятым.
Ранее с заседания ушли два представителя потерпевших - Виталий Тытыч и Марина Лиличенко, однако суд решил не прерывать заседание.
"Коллегия судей, посовещавшись на месте, постановил: учитывая, что представители потерпевших Тытыч и Лиличенко покинули зал судебных заседаний, не предупредив коллегию судей, и выслушав мнение всех участников, которые не возражали против продолжения рассмотрения дела в их отсутствие, постановила: продолжить рассмотрение дела при отсутствии указанных представителей", - отметила Ваильева.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату.
- 28 ноября стало известно, что руководство Генеральной прокуратуры Украины осуществляло давление на прокуроров по делам о расстрелах на Институтской, требуя освободить обвиняемых из следственных изоляторов.
- Один из прокуроров по делу бывших беркутовцев подтвердил, что обвиняемые в убийстве протестующих на Институтской фигурируют в списках на обмен.
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