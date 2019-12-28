Рябошапка требовал от подчиненных изменять меры по делам, в которых заинтересована Россия. СМИ обнародован документ
Соответствующий документ сегодня, 28 декабря 2019 года, обнародовало издание Тиждень.ua, передает Еспресо.TV.
В тексте этого официального письма говорится о "договоренности между Украиной и Россией" относительно запланированного обмена, который касается подозреваемых и осужденных.
"Учитывая сжатые сроки запланированное одновременное освобождение лиц, необходимо рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения... на личное обязательство", - отмечается в документе.
Один из источников "Тижня" в Генпрокуратуре подтвердил эту информацию на правах анонимности.
Собеседник журналистов отметил, что в свое время группы прокуроров получили письма за подписью генпрокурора Руслана Рябошапки. В этих документах речь шла о людях, которые якобы были в списках на обмен, который по информации российских СМИ должен состояться 29 декабря этого года.
"Такой документ от Руслана Рябошапки прокуроры действительно получали. Если говорить конкретно - то в этом документе прокурорам ставили требование изменить меры подозреваемым на личное обязательство. Но нужно было предварительно обсудить этот вопрос с судами и участниками процесса", - отметил собеседник "Тижня".
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