 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРябошапка требовал от подчиненных изменять меры по делам, в которых заинтересована Россия. СМИ обнародован документ

Рябошапка требовал от подчиненных изменять меры по делам, в которых заинтересована Россия. СМИ обнародован документ


фото: gp.gov.ua
Руководство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) осуществляло давление на прокуроров в резонансных процессах (дело о расстрелах на Институтской, дело харьковских террористов и т.п.), требуя освободить обвиняемых из следственных изоляторов

Соответствующий документ сегодня, 28 декабря 2019 года, обнародовало издание Тиждень.ua, передает Еспресо.TV.

В тексте этого официального письма говорится о "договоренности между Украиной и Россией" относительно запланированного обмена, который касается подозреваемых и осужденных.

"Учитывая сжатые сроки запланированное одновременное освобождение лиц, необходимо рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения... на личное обязательство", - отмечается в документе.

Один из источников "Тижня" в Генпрокуратуре подтвердил эту информацию на правах анонимности.

Собеседник журналистов отметил, что в свое время группы прокуроров получили письма за подписью генпрокурора Руслана Рябошапки. В этих документах речь шла о людях, которые якобы были в списках на обмен, который по информации российских СМИ должен состояться 29 декабря этого года.

"Такой документ от Руслана Рябошапки прокуроры действительно получали. Если говорить конкретно - то в этом документе прокурорам ставили требование изменить меры подозреваемым на личное обязательство. Но нужно было предварительно обсудить этот вопрос с судами и участниками процесса", - отметил собеседник "Тижня".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать