Прокурор подтвердил, что 5 экс-беркутовцев есть в списках на обмен

28 декабря, 2019, 16:24

Один из прокуроров по делу бывших беркутовцев подтвердил, что обвиняемые в убийстве протестующих на Майдане фигурируют в списках на обмен

Об этом сообщает Укринформ.

Об этом один из новоназначенных прокуроров по делу экс-беркутовцев заявил во время заседания в Киевском апелляционном суде.

"Решение было принято в соответствии с теми рисками и факторами, которые были установлены судом по представленным ходатайствам прокуроров, и действительно соответствуют тем рискам. Однако, генеральным прокурором Украины было подано определенное письмо. В связи с тем, что была достигнута договоренность Украины с Российской Федерацией об одновременном освобождении лиц, подозреваемых в совершении преступлений или осужденх в уголовных производствах в отношении которых находятся в производстве органов предварительного следствия и судах Украины. Согласно списку в приложениях к этому письму. Наши обвиняемые включены в указанный список", - сказал прокурор.

Он предоставил это письмо с приложениями для ознакомления суда.