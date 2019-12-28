"Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Лестеру" в чемпионате Англии
28 декабря, 2019, 21:48
В 20-м туре чемпионата Англии "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, проиграл на своем поле "Лестеру"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 40-й минуте "Лестер" вывел вперед Келечи Ихеаначо. Перед свистком на перерыв счет сравнял Пабло Форнальс.
Победу "Лестеру" на 56-й минуте принес Демарай Грей.
Андрей Ярмоленко не участвовал в матче из-за травмы.
"Лестер" победил "Вест Хэм" 2:1, набрал 42 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. Лидирует "Ливерпуль", у которого 52 пункта и два матча в запасе.
Чемпионат Англии
20-й тур
28 декабря
"Вест Хэм" - "Лестер" 1:2
Голы: Форнальс, 45 - Ихеаначо, 40, Грей, 56
На 12-й минуте Грей не реализовал пенальти
- 24 декабря сообщалось, что "Вест Хэм" решил продать Андрея Ярмоленко во время зимнего трансферного окна.
- 26 декабря стало известно, что Андрей Ярмоленко получил травму, из-за которой не будет играть до конца января.
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