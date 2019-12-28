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Espreso.tvСпорт"Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Лестеру" в чемпионате Англии

"Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Лестеру" в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 20-м туре чемпионата Англии "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, проиграл на своем поле "Лестеру"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 40-й минуте "Лестер" вывел вперед Келечи Ихеаначо. Перед свистком на перерыв счет сравнял Пабло Форнальс.

Победу "Лестеру" на 56-й минуте принес Демарай Грей.

Андрей Ярмоленко не участвовал в матче из-за травмы.

"Лестер" победил "Вест Хэм" 2:1, набрал 42 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. Лидирует "Ливерпуль", у которого 52 пункта и два матча в запасе.

Чемпионат Англии

20-й тур

28 декабря

"Вест Хэм" - "Лестер" 1:2

Голы: Форнальс, 45 - Ихеаначо, 40, Грей, 56

На 12-й минуте Грей не реализовал пенальти

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