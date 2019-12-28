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Espreso.tvОбществоСегодня апелляционный суд может освободить обвиняемых в убийствах Небесной сотни

Сегодня апелляционный суд может освободить обвиняемых в убийствах Небесной сотни


фото: t.me/sich_news
Сегодня в 10:00 начнется заседание Киевского апелляционного суда (улица Соломенская, 2-а), на котором могут быть освобождены обвиняемые в убийствах Небесной сотни бывшие бойцы спецназа МВД "Беркут"

Об этом со ссылкой на Адвокатскую дорачу группу сообщает Еспресо.TV .

Речь идет про Аброськина, Зинченко, Янишевского, Маринченко, Тамура, которые, по версии прокуратуры и адвокатов, расстреливали майдановцев 20 февраля 2014 на Институтской.

Как отмечается, их могут освободить для выдачи России в пределах анонсированного нового обмена пленными.

На последнем судебном заседании Аброськин давал показания с российским триколором.

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