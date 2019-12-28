Сегодня апелляционный суд может освободить обвиняемых в убийствах Небесной сотни
28 декабря, 2019, 09:17
Сегодня в 10:00 начнется заседание Киевского апелляционного суда (улица Соломенская, 2-а), на котором могут быть освобождены обвиняемые в убийствах Небесной сотни бывшие бойцы спецназа МВД "Беркут"
Об этом со ссылкой на Адвокатскую дорачу группу сообщает Еспресо.TV .
Речь идет про Аброськина, Зинченко, Янишевского, Маринченко, Тамура, которые, по версии прокуратуры и адвокатов, расстреливали майдановцев 20 февраля 2014 на Институтской.
Как отмечается, их могут освободить для выдачи России в пределах анонсированного нового обмена пленными.
На последнем судебном заседании Аброськин давал показания с российским триколором.
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