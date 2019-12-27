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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области

Зеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области

Об этом говорится в указе президента №962 / 2019.

"Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в документе.

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