Зеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области
27 декабря, 2019, 21:18
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области
Об этом говорится в указе президента №962 / 2019.
"Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в документе.
- 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский освободил от военной службы в запас генерала армии, ексглаву СБУ Василия Грицака.
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