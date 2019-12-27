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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил Грицака в запас СБУ

Зеленский уволил Грицака в запас СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от военной службы в запас генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака

Об этом говорится в указе №963 \ 2019.

"Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в документе.

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