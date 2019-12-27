Зеленский уволил Грицака в запас СБУ

27 декабря, 2019, 19:53

Об этом говорится в указе №963 \ 2019.

"Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в документе.