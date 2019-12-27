Зеленский уволил Грицака в запас СБУ
27 декабря, 2019, 19:53
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от военной службы в запас генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака
Об этом говорится в указе №963 \ 2019.
"Освободить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в документе.
- Грицака уволили с должности главы СБУ 29 августа.
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