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Espreso.tvСпортИгрок получил самую быструю желтую карточку в истории АПЛ

Игрок получил самую быструю желтую карточку в истории АПЛ


фото: Reuters
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей получил самую быструю желтую карточку в истории чемпионата Англии по футболу

Об этом сообщает Opta y twitter.

В 19-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:1. Этот матч стал историческим для всего британского футбола.

Полузащитник МЮ Скотт Мактоминей заработал желтую карточку за 24 секунды после стартового свистка, это, скорее, предупреждение от арбитра в истории АПЛ.

В этом сезоне Мактоминей принял участие в 21 матче за МЮ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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