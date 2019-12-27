Игрок получил самую быструю желтую карточку в истории АПЛ

27 декабря, 2019, 14:50

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей получил самую быструю желтую карточку в истории чемпионата Англии по футболу

Об этом сообщает Opta y twitter.

В 19-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:1. Этот матч стал историческим для всего британского футбола.

Полузащитник МЮ Скотт Мактоминей заработал желтую карточку за 24 секунды после стартового свистка, это, скорее, предупреждение от арбитра в истории АПЛ.

В этом сезоне Мактоминей принял участие в 21 матче за МЮ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.