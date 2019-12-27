Игрок получил самую быструю желтую карточку в истории АПЛ
27 декабря, 2019, 14:50
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей получил самую быструю желтую карточку в истории чемпионата Англии по футболу
Об этом сообщает Opta y twitter.
В 19-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:1. Этот матч стал историческим для всего британского футбола.
Полузащитник МЮ Скотт Мактоминей заработал желтую карточку за 24 секунды после стартового свистка, это, скорее, предупреждение от арбитра в истории АПЛ.
В этом сезоне Мактоминей принял участие в 21 матче за МЮ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
24 - Scott McTominay's booking after just 24 seconds is the fastest yellow card given in a Premier League match since exact time data has been collected for bookings in the competition (2006-07). Overzealous. #MUNNEW pic.twitter.com/sDXp4oqdgt- OptaJoe (@OptaJoe) 26 декабря 2019
- 26 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:2 .
- В 19-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" сенсационно уступил "Саутгемптону" со счетом 0:2 .
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