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Espreso.tvСпорт"Челси" сенсационно уступил "Саутгемптону" в чемпионате Англии

"Челси" сенсационно уступил "Саутгемптону" в чемпионате Англии


фото: Reuters
В матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" сенсационно уступил "Саутгемптону" со счетом 0:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте, 19-летний нападающий Майкл Обафеми обыграл в футбольной дуэли Кэпу Ариссабалагу.

На 73-й минуте встречи счет удвоил 25-летний хавбек Нейтан Редмонд.

После 19-ти матчей в турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" идет на четвертом месте, в активе лондонского клуба 32 очка. "Саутгемптон" находится на четырнадцатом, у них 21 зачетный балл.

Чемпионат Англии

19-й тур

26 декабря

"Челси" - "Саутгемптон" 0:2

Голы: Обафеми, 31 Рейдмонд, 73

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