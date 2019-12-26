"Челси" сенсационно уступил "Саутгемптону" в чемпионате Англии
26 декабря, 2019, 19:07
В матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" сенсационно уступил "Саутгемптону" со счетом 0:2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче был открыт на 31-й минуте, 19-летний нападающий Майкл Обафеми обыграл в футбольной дуэли Кэпу Ариссабалагу.
На 73-й минуте встречи счет удвоил 25-летний хавбек Нейтан Редмонд.
После 19-ти матчей в турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" идет на четвертом месте, в активе лондонского клуба 32 очка. "Саутгемптон" находится на четырнадцатом, у них 21 зачетный балл.
Чемпионат Англии
19-й тур
26 декабря
"Челси" - "Саутгемптон" 0:2
Голы: Обафеми, 31 Рейдмонд, 73
- 26 декабря во матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:2 .
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