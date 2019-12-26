"Челси" сенсационно уступил "Саутгемптону" в чемпионате Англии

26 декабря, 2019, 19:07

В матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" сенсационно уступил "Саутгемптону" со счетом 0:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте, 19-летний нападающий Майкл Обафеми обыграл в футбольной дуэли Кэпу Ариссабалагу.

На 73-й минуте встречи счет удвоил 25-летний хавбек Нейтан Редмонд.

После 19-ти матчей в турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" идет на четвертом месте, в активе лондонского клуба 32 очка. "Саутгемптон" находится на четырнадцатом, у них 21 зачетный балл.

Чемпионат Англии

19-й тур

26 декабря

"Челси" - "Саутгемптон" 0:2

Голы: Обафеми, 31 Рейдмонд, 73