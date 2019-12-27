Украинцы с самолета, разбившегося в Казахстане, госпитализированы с травмами, - СМИ

27 декабря, 2019, 10:19

3 пострадавших при крушении самолета авиакомпании Bek Air 27 декабря в Алматы находятся в "Центральной городской клинической больнице", двое из них - граждане Украины

Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на СМИ Казахстана.

Госпитализированы двое граждан Украины - Сон Яна Владимировна 11.12.1990 года с компрессионным переломом позвоночника без нарушения проводимости спинного мозга и переломом дуг позвонков справа. Сон Юрий Владимирович 13.04.1991 года рождения госпитализирован с диагнозом компрессионные переломы тел позвонков без нарушения проводимости спинного мозга.