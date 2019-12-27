Украинцы с самолета, разбившегося в Казахстане, госпитализированы с травмами, - СМИ
27 декабря, 2019, 10:19
3 пострадавших при крушении самолета авиакомпании Bek Air 27 декабря в Алматы находятся в "Центральной городской клинической больнице", двое из них - граждане Украины
Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на СМИ Казахстана.
Госпитализированы двое граждан Украины - Сон Яна Владимировна 11.12.1990 года с компрессионным переломом позвоночника без нарушения проводимости спинного мозга и переломом дуг позвонков справа. Сон Юрий Владимирович 13.04.1991 года рождения госпитализирован с диагнозом компрессионные переломы тел позвонков без нарушения проводимости спинного мозга.
- Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 из Алматы в Нур-Султан, погибли 15 человек
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Позже стало известно, что на борту самолета было 4 иностранца, двое из них - украинцы
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