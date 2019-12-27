Тейлор возразил Трампу об Украине как "третьей наиболее коррумпированной" стране в мире
Об этом сообщает Европейская правда.
"Везде есть коррупция. В США также она есть, и это серьезная проблема! Но, конечно же, Украина не является третьим наиболее коррумпированным государством в мире!", - сказал Тейлор.
1 января Уильям Тейлор завершит работу в Украине и на следующий день вернется в Вашингтон. Новым временным поверенным станет Кристина Квин.
Ранее Трамп назвал Украину "третьей наиболее коррумпированной страной мира".
По словам Трампа, он любит украинский народ, но хочет быть уверенным, что финансовая помощь США будет использована по назначению.
"Украина - третья самая коррумпированная страна мира. Мы собираемся отправлять огромные суммы денег в страну, а они коррумпированы, они воруют деньги", - сказал Трамп.
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