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Espreso.tvОбществоТейлор уйдет с должности временного поверенного в делах США в Украине, - СМИ

Тейлор уйдет с должности временного поверенного в делах США в Украине, - СМИ


фото: НВ
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор покинет свой пост 2 января 2020 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Тейлор - один из ключевых свидетелей в процессе об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Также госдепартамент пока официально не объявил об уходе Тейлора. Причина ухода Тейлора со своего поста не уточняется.

По данным СМИ, Белый дом также рассматривает две кандидатуры на должность посла США в Украине.

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