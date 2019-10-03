Трамп на встрече с президентом Финляндии пожаловался на "коррумпированную" Украину

3 октября, 2019, 08:19

Июльский разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским касался коррупции в Украине

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии, сообщает Reuters.

"Целью разговора была коррупция в Украине. Соединенные Штаты дают стране много денег, и я не люблю отдавать деньги стране, которая коррумпирована. ... Мне не нравится быть страной-дураком", - посетовал президент США.

Американский лидер отметил, что его июльский разговор с Зеленским касался коррупции в Украине - стране, которой Соединенные Штаты выделяют много денег в качестве поддержки.