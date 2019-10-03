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Espreso.tvОбществоТрамп на встрече с президентом Финляндии пожаловался на "коррумпированную" Украину

Трамп на встрече с президентом Финляндии пожаловался на "коррумпированную" Украину

Июльский разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским касался коррупции в Украине

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии, сообщает Reuters.

"Целью разговора была коррупция в Украине. Соединенные Штаты дают стране много денег, и я не люблю отдавать деньги стране, которая коррумпирована. ... Мне не нравится быть страной-дураком", - посетовал президент США.

Американский лидер отметил, что его июльский разговор с Зеленским касался коррупции в Украине - стране, которой Соединенные Штаты выделяют много денег в качестве поддержки.

  • СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского по поводу семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
  • 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
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