Трамп на встрече с президентом Финляндии пожаловался на "коррумпированную" Украину
3 октября, 2019, 08:19
Июльский разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским касался коррупции в Украине
Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии, сообщает Reuters.
"Целью разговора была коррупция в Украине. Соединенные Штаты дают стране много денег, и я не люблю отдавать деньги стране, которая коррумпирована. ... Мне не нравится быть страной-дураком", - посетовал президент США.
Американский лидер отметил, что его июльский разговор с Зеленским касался коррупции в Украине - стране, которой Соединенные Штаты выделяют много денег в качестве поддержки.
- СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
- Белый Дом опубликовал стенограмму: Трамп не давил на Зеленского по поводу семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
- 26 сентября обнародовали отчет спецслужащего о разговоре президентов.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке