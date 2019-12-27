Падение самолета в Казахстане: появились первые видео с места катастрофы

27 декабря, 2019, 11:20

Очевидцы опубликовали в Сети первые видео с места катастрофы самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air вблизи Алматы

На них видно, что при падении лайнер врезался в частный дом.

На месте работают экстренные службы. По последним данным, в результате катастрофы погибли 12 человек, еще 66 пострадали.

Bek Air plane carrying approximately 100 people crashed shortly after takeoff in #Kazakhstan . pic.twitter.com/lI5ux7Udtd (@MythSerene) December 27, 2019