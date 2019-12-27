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Espreso.tvОбществоПадение самолета в Казахстане: появились первые видео с места катастрофы

Падение самолета в Казахстане: появились первые видео с места катастрофы


фото: reuters
Очевидцы опубликовали в Сети первые видео с места катастрофы самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air вблизи Алматы

На них видно, что при падении лайнер врезался в частный дом.

На месте работают экстренные службы. По последним данным, в результате катастрофы погибли 12 человек, еще 66 пострадали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мы приносим свои соболезнования семьям погибших. Как сообщается на странице Международного аэропорта Алматы в Facebook, ЧП произошло 27 декабря в 7.05 с самолетом, следовавшим по рейсу Алматы - Нур-Султан. «Срочной СООБЩЕНИЕ Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы-Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа », - сообщилы сотрудники аэропорта. # авария # самолет #bekair # Байсерке # транспорт # происшествие

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  • Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 из Алматы в Нур-Султан, погибли 15 человек
  • Позже стало известно, что на борту самолета было 4 иностранца, двое из них - украинцы
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