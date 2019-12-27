Падение самолета в Казахстане: появились первые видео с места катастрофы
На них видно, что при падении лайнер врезался в частный дом.
На месте работают экстренные службы. По последним данным, в результате катастрофы погибли 12 человек, еще 66 пострадали.
Bek Air plane carrying approximately 100 people crashed shortly after takeoff in #Kazakhstan . pic.twitter.com/lI5ux7Udtd(@MythSerene) December 27, 2019
мы приносим свои соболезнования семьям погибших. Как сообщается на странице Международного аэропорта Алматы в Facebook, ЧП произошло 27 декабря в 7.05 с самолетом, следовавшим по рейсу Алматы - Нур-Султан. «Срочной СООБЩЕНИЕ Сегодня борт авиакомпании Бек Эйр, следующий рейсом 2100 Алматы-Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа », - сообщилы сотрудники аэропорта. # авария # самолет #bekair # Байсерке # транспорт # происшествие
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