КДК УАФ оштрафовал "Динамо" на 300 тыс. грн
27 декабря, 2019, 13:06
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал киевское "Динамо" на 300 тыс. грн из-за поведения фанатов в матче против черниговской "Десны"
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
26 декабря состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, по результатам которого были приняты последние решения в этом году ..
За неподобающее поведение болельщиков во время матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу между черниговской "Десной" и киевским "Динамо", к хозяевам применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 тыс. гривень и закрытия фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ.
Киевское "Динамо", в свою очередь, получило штраф за неподобающее поведение болельщиков в размере 300 тыс. гривень.
- 15 декабря после матча чемпионата Украины по футболу фаны "Динамо" разгромили пригородную электричку Нежин - Киев и нанесли "Укрзализныце" убытков на 40 тыс. грн.
- В 18-м туре УПЛ "Динамо" одолело в Чернигове "Десну" и вышел на второе место в турнирной таблице.
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