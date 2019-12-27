КДК УАФ оштрафовал "Динамо" на 300 тыс. грн

27 декабря, 2019, 13:06

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал киевское "Динамо" на 300 тыс. грн из-за поведения фанатов в матче против черниговской "Десны"

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

26 декабря состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, по результатам которого были приняты последние решения в этом году ..

За неподобающее поведение болельщиков во время матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу между черниговской "Десной" и киевским "Динамо", к хозяевам применены санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 100 тыс. гривень и закрытия фанатского сектора на следующий домашний матч УПЛ.

Киевское "Динамо", в свою очередь, получило штраф за неподобающее поведение болельщиков в размере 300 тыс. гривень.