Экс-игрок "Динамо" анонсировал завершение карьеры Ярмоленко в "Вест Хэме"
27 декабря, 2019, 15:02
Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Попов считает, что украинец Андрей Ярмоленко завершит футбольную карьеру в английском "Вест Хэме"
Об этом сообщает "Трибуна".
Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Попов спрогнозировал дальнейшие изменения в карьере звезды украинского футбола Андрея Ярмоленко.
"В Англии люди живут футболом. На каждую игру полные стадионы - этого не увидишь в Украине. И Ярмоленко уехал. Думаю, он будет оставаться в "Вест Хэме" до конца карьеры. Может, на год-два еще вернется в "Динамо". Он сам решит", - сказал македонец.
Горан Попов выступал за киевское "Динамо" с 2010-го по 2014-й год. С 2013-го по 2014-й год защитник выступал в аренде в составе английского "Вест Бромвича".
В нынешнем сезоне Ярмоленко забил за "Вест Хэм" 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.
- 24 декабря стало известно, что "Вест Хэм" решил продать Андрея Ярмоленко во время зимнего трансферного окна.
- 26 декабря украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму, из-за которой не будет играть до конца января 2020 года.
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