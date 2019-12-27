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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Динамо" анонсировал завершение карьеры Ярмоленко в "Вест Хэме"

Экс-игрок "Динамо" анонсировал завершение карьеры Ярмоленко в "Вест Хэме"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Попов считает, что украинец Андрей Ярмоленко завершит футбольную карьеру в английском "Вест Хэме"

Об этом сообщает "Трибуна".

Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Попов спрогнозировал дальнейшие изменения в карьере звезды украинского футбола Андрея Ярмоленко.

"В Англии люди живут футболом. На каждую игру полные стадионы - этого не увидишь в Украине. И Ярмоленко уехал. Думаю, он будет оставаться в "Вест Хэме" до конца карьеры. Может, на год-два еще вернется в "Динамо". Он сам решит", - сказал македонец.

Горан Попов выступал за киевское "Динамо" с 2010-го по 2014-й год. С 2013-го по 2014-й год защитник выступал в аренде в составе английского "Вест Бромвича".

В нынешнем сезоне Ярмоленко забил за "Вест Хэм" 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.

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