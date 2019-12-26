В заброшенной Припяти впервые с момента Чернобыльской катастрофы установили елку. ФОТОФАКТ

26 декабря, 2019, 09:33

Первую за 34 года новогоднюю елку установили на центральной площади заброшенного города Припять

Об этом сообщает "Ассоциация чернобыльских туроператоров" в Facebook.

"Впервые за 34 года в Припяти была установлена новогодня елка", - заявили организаторы акции.

На центральной площади города его бывшие жители установили елку с фотографиями семейных альбомов, вместо украшений.

"Некоторые из этих людей впервые вернулись в свой родной город. Много эмоций. Разных. Теплых", - комментируют организаторы акции.

"Новогодняя елка - это символ домашнего уюта. И именно поэтому в городе, из которого эвакуировали жителей, все эти годы не могло быть елки. Но жизнь в Припять возвращается. Она необычная, нестандартная, туристическая. Ежедневно когда-то заброшенный город переполняется туристами со всех уголков мира. Которые приезжают узнать нашу историю, что перевернула ход событий во всем мире", - рассказывают организаторы.

Также в "Ассоциации чернобыльских туроператоров" заявили о необходимости предоставления статуса памятника национального значения и статуса наследия ЮНЕСКО для Припяти.