В заброшенной Припяти впервые с момента Чернобыльской катастрофы установили елку. ФОТОФАКТ
Об этом сообщает "Ассоциация чернобыльских туроператоров" в Facebook.
"Впервые за 34 года в Припяти была установлена новогодня елка", - заявили организаторы акции.
На центральной площади города его бывшие жители установили елку с фотографиями семейных альбомов, вместо украшений.
"Некоторые из этих людей впервые вернулись в свой родной город. Много эмоций. Разных. Теплых", - комментируют организаторы акции.
"Новогодняя елка - это символ домашнего уюта. И именно поэтому в городе, из которого эвакуировали жителей, все эти годы не могло быть елки. Но жизнь в Припять возвращается. Она необычная, нестандартная, туристическая. Ежедневно когда-то заброшенный город переполняется туристами со всех уголков мира. Которые приезжают узнать нашу историю, что перевернула ход событий во всем мире", - рассказывают организаторы.
Также в "Ассоциации чернобыльских туроператоров" заявили о необходимости предоставления статуса памятника национального значения и статуса наследия ЮНЕСКО для Припяти.
- Напомним, 10 июля 2019 г. над ЧАЭС открыли новый саркофаг
- Также в 2019 году в зоне отчуждения инициировали развитие новых форм посещения в связи с ростом количества туристов почти в 10 раз за прошедшие 5 лет
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