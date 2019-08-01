В Чернобыльской зоне запустят водные туристические маршруты по рекам Припять и Уж

1 августа, 2019, 12:22

В зоне отчуждения инициировали развитие новых форм посещения в связи с ростом количества туристов почти в 10 раз за прошедшие 5 лет

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж. Такие маршруты дадут туристам возможность увидеть другую сторону Зоны отчуждения - ее природу.

В агентстве рассказали, что все маршруты проверенные дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований закона и правил радиационной безопасности.

Когда заработают такие путешествия и сколько они будут стоить, пока неизвестно.