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Espreso.tvОбществоВ Чернобыльской зоне запустят водные туристические маршруты по рекам Припять и Уж

В Чернобыльской зоне запустят водные туристические маршруты по рекам Припять и Уж

В зоне отчуждения инициировали развитие новых форм посещения в связи с ростом количества туристов почти в 10 раз за прошедшие 5 лет

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж. Такие маршруты дадут туристам возможность увидеть другую сторону Зоны отчуждения - ее природу.

В агентстве рассказали, что все маршруты проверенные дозиметристами и являются безопасными для посетителей. Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований закона и правил радиационной безопасности.

Когда заработают такие путешествия и сколько они будут стоить, пока неизвестно.

 

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