В Офисе генпрокурора создан спецдепартамент по связанных с вооруженными конфликтами делах, - Рябошапка

26 декабря, 2019, 13:49

Он также будет заниматься вопросами переходного правосудия, которое заработает после возвращения оккупированных территорий

Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"У нас также создан специализированный департамент, который занимается уголовными производствами с вооруженными конфликтами. Впервые в Украине такой департамент создан, назначен заместитель генпрокурора, который курирует это направление, от которого зависит качество собранных документов, связанных с агрессией против Украины, а также по качеству тех доказательств, которые предоставляются в международных институтах", - сказал Рябошапка.

Он также добавил, что надо задокументировать каждое преступление, собрать доказательную базу, представить их в международных институтах, для того чтобы все виноватые были привлечены к ответственности.

Этим же департаментом уже наработана концепция переходного правосудия, "то есть тот документ, по которому будет жить Украина после того, как мы вернем временно оккупированные территории".

Также на брифинге генпрокурор Рябошапка анонсировал новый департамент в структуре ГПУ, а также заявил о завершении трансформации в прокуратуре.