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Espreso.tvСпортУкраинский боксер ушел от экспромоутера Уайлдера

Украинский боксер ушел от экспромоутера Уайлдера


фото: commdiginews.com
Украинский боксер Сергей Деревянченко сообщил, что американский промоутер Лу Дибелла больше не имеет отношения к его карьере

Об этом сообщает "ОтДушиВДушу" в youtube.

"У меня закончился контракт с Лу ДиБелла. Он еще не предлагал новый, потому что я пока в Украине нахожусь. Но, когда вернусь в Штаты, то, наверное, какое-то предложение мне сделает. Но я бы не хотел с ним уже работать. Два года назад у меня простой был сильно велик. Он мне не мог организовать бои. И гонорары были маленькие", - сказал Деревянченко.

Также боксер рассказал о требованиях к новому промоутеру.

"Он должен предложить мне пять боев и хорошую сумму, шесть нулей", - сказал украинец.

Лу Дибелла к середине 2019 г. был промоутером чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

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