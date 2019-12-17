Бой украинского боксера претендует на звание лучшего в 2019 году
17 декабря, 2019, 16:37
Поединок украинского боксера Сергея Деревянченко против казахстанца Геннадия Головкина претендует на звание лучшего поединка 2019 года
Об этом сообщает Американская ассоциация журналистов, пишущих о боксе - BWAA .
Конкуренцию поединку Деревянченко и Головкина составят бои Мэнни Пакьяо (Филиппины) - Кит Турман (США), Энди Руис (США) - Джошуа (Великобритания), Эррол Спенс (США) - Шон Портер (США) и Джош Тейлор (Большая Великобритания) - Реджис Прогрейс (США).
Бой за титул чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) между Деревянченко и Головкиным состоялся в октябре в Нью-Йорке (США) и завершился победой казахстанца спорным решением судей по очкам.
Лучший бой BWAA назовет 17 января 2020 года.
- Напомним, 6 октября в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко уступил казахстанцу Геннадию Головкину .
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