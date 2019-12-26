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Espreso.tvМирУ Путина отреагировали на заявление Эрдогана о наемниках "Вагнера" в Ливии

У Путина отреагировали на заявление Эрдогана о наемниках "Вагнера" в Ливии


фото: ssu.gov.ua
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Ливии действует множество наемников из целого ряда стран

Об этом он заявил отвечая на вопрос о присутствии российских наемников в Ливии.

"Вообще территория Ливии стала прибежищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран - и наемников, и террористических элементов... Граждане разных стран участвуют в качестве наемников в разных уголках планеты и невозможно контролировать передвижение всех своих граждан", - цитирует Пескова ТАСС.

Комментируя намерение президента Турции Реджепа Эрдогана направить турецких военных в Ливию, Песков заявил, что "любое вмешательство третьих стран в эту ситуацию вряд ли будет способствовать урегулированию".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся до 2 тыс бойцов российской ЧВК Вагнера и 5 тыс. наемников из Судана, которые поддерживают мятежного генерала Хафтара.

Эрдоган добавил, что рассматривает возможность введения войск в Ливию по приглашению официального правительства этой страны.

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