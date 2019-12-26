Эрдоган планирует вступить в военный конфликт в Ливии
Об этом он сообщил во время совещания в штаб-квартире своей Партии справедливости и развития, передает агентство Анадолу.
По словам Эрдогана, в январе он намерен направить в турецкий парламент законопроект по отправке войск в Ливию по приглашению официального правительства этой страны.
"Надеюсь, 8 или 9 января мы проведем его в Ассамблею и ответим на приглашение", - заявил президент Турции.
По словам Эрдогана, в отличие от военнослужащих других стран, турецкая армия будет находиться в Ливии законно.
"Мы будем оказывать всяческую поддержку администрации Триполи, которая борется против мятежного генерала (Халифы Хафтара, - ред.), поддерживаемого разными европейскими и арабскими странами. Они помогают военному преступнику, мы же отвечаем на приглашение законного правительства Ливии. В этом наша разница", - добавил он.
Ранее Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся 2 тысяч бойцов российской ПВК Вагнера и 5000 наемников из Судана, которые поддерживают мятежного генерала Халифу Хафтара.
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