Эрдоган планирует вступить в военный конфликт в Ливии

26 декабря, 2019, 14:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает возможность введения войск в Ливию

Об этом он сообщил во время совещания в штаб-квартире своей Партии справедливости и развития, передает агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, в январе он намерен направить в турецкий парламент законопроект по отправке войск в Ливию по приглашению официального правительства этой страны.

"Надеюсь, 8 или 9 января мы проведем его в Ассамблею и ответим на приглашение", - заявил президент Турции.

По словам Эрдогана, в отличие от военнослужащих других стран, турецкая армия будет находиться в Ливии законно.

"Мы будем оказывать всяческую поддержку администрации Триполи, которая борется против мятежного генерала (Халифы Хафтара, - ред.), поддерживаемого разными европейскими и арабскими странами. Они помогают военному преступнику, мы же отвечаем на приглашение законного правительства Ливии. В этом наша разница", - добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся 2 тысяч бойцов российской ПВК Вагнера и 5000 наемников из Судана, которые поддерживают мятежного генерала Халифу Хафтара.