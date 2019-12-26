 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭрдоган: в Ливии находятся две тысячи бойцов "Вагнера"

Эрдоган: в Ливии находятся две тысячи бойцов "Вагнера"


фото: reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов российской частной военной компании "Вагнер"

Об этом Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каиса Саидом в Тунисе, сообщает агентство Анадолу .

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч и наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер" Что они там делают?", - спросил турецкий лидер.

Эрдоган также прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в Ливию: "Турция еще никогда не была "незваным гостем". Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос".

"Турция делает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии. Халиф Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе правительства нацсогласия Ливии Фаиза Сарраджа. Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии" , - добавил он.

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена расширить свое участие в конфликте в Ливии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать