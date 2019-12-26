Эрдоган: в Ливии находятся две тысячи бойцов "Вагнера"
Об этом Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каиса Саидом в Тунисе, сообщает агентство Анадолу .
"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч и наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер" Что они там делают?", - спросил турецкий лидер.
Эрдоган также прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в Ливию: "Турция еще никогда не была "незваным гостем". Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос".
"Турция делает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии. Халиф Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе правительства нацсогласия Ливии Фаиза Сарраджа. Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии" , - добавил он.
Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена расширить свое участие в конфликте в Ливии.
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