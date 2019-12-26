Эрдоган: в Ливии находятся две тысячи бойцов "Вагнера"

26 декабря, 2019, 10:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов российской частной военной компании "Вагнер"

Об этом Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каиса Саидом в Тунисе, сообщает агентство Анадолу .

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч и наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер" Что они там делают?", - спросил турецкий лидер.

Эрдоган также прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в Ливию: "Турция еще никогда не была "незваным гостем". Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос".

"Турция делает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии. Халиф Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе правительства нацсогласия Ливии Фаиза Сарраджа. Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии" , - добавил он.

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена расширить свое участие в конфликте в Ливии.