 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТурецкий клуб планирует купить футболиста "Шахтера"

Турецкий клуб планирует купить футболиста "Шахтера"


фото: milliyet.com.tr
Турецкий "Газиантепспор", в аренде за который выступает нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде, планирует выкупить футболиста

Об этом сообщает Fanatik.

Нигерийский форвард донецкого "Шахтера" Оларенваджу Кайоде, который выступает за турецкий "Газиантепспор" на правах аренды, может не вернуться в Украину. Клуб в восторге от игры 26-летнего футболиста и хочет выкупить его у "горняков".

В нынешнем сезоне Кайоде провел 14 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Срок аренды нигерийца заканчивается в конце этого сезона. Контракт форварда с "Шахтером" действует до лета 2023 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать