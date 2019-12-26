Турецкий клуб планирует купить футболиста "Шахтера"
26 декабря, 2019, 14:49
Турецкий "Газиантепспор", в аренде за который выступает нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде, планирует выкупить футболиста
Об этом сообщает Fanatik.
Нигерийский форвард донецкого "Шахтера" Оларенваджу Кайоде, который выступает за турецкий "Газиантепспор" на правах аренды, может не вернуться в Украину. Клуб в восторге от игры 26-летнего футболиста и хочет выкупить его у "горняков".
В нынешнем сезоне Кайоде провел 14 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Срок аренды нигерийца заканчивается в конце этого сезона. Контракт форварда с "Шахтером" действует до лета 2023 года.
- В 2018 году "Шахтер" выкупил у "Манчестер Сити" контракт нигерийского форварда Оларенважу Кайоде.
- 9 декабря сообщалось, что полузащитник донецкого "Шахтера" Тете может перейти в мюнхенскую "Баварию" .
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