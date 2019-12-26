США рассчитывают, что "Мотор Сич" не продадут Китаю: есть другие покупатели, - Тейлор
Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Европейская правда.
"Сейчас идет поиск инвесторов и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", - сказал Тейлор.
Отвечая на уточнение, дипломат подтвердил, что вопрос продажи компании еще не закрыт и "есть неплохой шанс пересмотреть".
Среди прочего, Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах связанных с покупателем других китайских компаний.
Заинтересованность других компаний в покупке "Мотор Сичи" действительно есть.
- Напомним, 13 декабря президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.
- Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку, инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долларов. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".
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