США рассчитывают, что "Мотор Сич" не продадут Китаю: есть другие покупатели, - Тейлор

26 декабря, 2019, 15:58

Соединенные Штаты надеются, что украинскую компанию "Мотор Сич" не продадут Китаю

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Европейская правда.

"Сейчас идет поиск инвесторов и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", - сказал Тейлор.

Отвечая на уточнение, дипломат подтвердил, что вопрос продажи компании еще не закрыт и "есть неплохой шанс пересмотреть".

Среди прочего, Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах связанных с покупателем других китайских компаний.

Заинтересованность других компаний в покупке "Мотор Сичи" действительно есть.